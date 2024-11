Trump deve implementar medidas para restringir imigração já no 1º dia na Casa Branca, dizem fontes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve tomar uma série de medidas já em seu primeiro dia na Casa Branca para aumentar a fiscalização sobre a imigração e reverter os principais programas do presidente Joe Biden, disseram três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

As ordens executivas forneceriam aos oficiais federais de imigração mais liberdade para prender pessoas sem antecedentes criminais, enviar tropas para a fronteira entre EUA e México e reiniciar a construção do muro na fronteira, disseram as fontes.