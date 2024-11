Duas explosões perto do STF causam esvaziamento da corte; mídia diz que 1 pessoa morreu

BRASÍLIA (Reuters) -O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que duas explosões foram ouvidas ao final da sessão desta quarta-feira nas proximidades de seu edifício-sede e que, em função disso, ministros, servidores e colaboradores foram retirados do local, por questão de segurança.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança", informou o tribunal por meio de nota. "Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela."

Informações na imprensa dão conta de que as explosões teriam ocorrido na região da Praça dos 3 Poderes, onde está localizada a sede do STF. O local foi isolado.