EUA abrem base de mísseis na Polônia em meio a nervosismo na Otan com vitória de Trump

VARSÓVIA (Reuters) - Os Estados Unidos abrirão oficialmente uma nova base de defesa aérea no norte da Polônia nesta quarta-feira, enquanto Varsóvia busca tranquilizar seus cidadãos de que a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) garante sua segurança em meio ao nervosismo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas.

Situada na cidade de Redzikowo, perto da costa do Báltico, a base vem sendo trabalhada desde os anos 2000 e Varsóvia diz que isso mostra que a aliança militar da Polônia com Washington continua sólida, independentemente de quem esteja na Casa Branca.

"Demorou um pouco, mas essa construção prova a determinação geoestratégica dos Estados Unidos", disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, em um vídeo postado no X na terça-feira.