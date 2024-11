EUA querem pausas reais e prolongadas nos combates em Gaza, diz Blinken

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos querem pausas reais e prolongadas nos combates em Gaza para que a assistência possa chegar às pessoas que precisam dela, mas a melhor maneira de ajudar as pessoas seria acabar com a guerra, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta quarta-feira.

"Israel, de acordo com os padrões que estabeleceu, atingiu as metas que estabeleceu para si mesmo", declarou Blinken aos repórteres durante uma visita a Bruxelas. "Este deveria ser o momento de acabar com a guerra."

Na terça-feira, após o término do prazo de 30 dias dado pelos EUA para que Israel tomasse medidas para resolver a situação humanitária em Gaza, Washington afirmou que Israel não estava bloqueando a ajuda a Gaza e, portanto, não estava violando a lei dos EUA.