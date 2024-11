Fóssil de crânio de ave do Brasil, único no mundo, revela evolução do cérebro de pássaros

Seu cerebelo, estrutura do cérebro que nas aves vivas ajuda a coordenar o controle motor durante o voo, era menor do que nas espécies aviárias atuais e mais semelhante ao do Archaeopteryx.

Mas o cérebro estava conectado à medula espinhal de forma similar à das aves modernas -- e, inclusive, dos humanos -- ao contrário do Archaeopteryx e dos dinossauros dos quais as aves evoluíram.

A espécie apresentava características intermediárias entre o Archaeopteryx e as aves modernas. O tamanho e formato intermediários de seu telencéfalo, uma estrutura que nas aves atuais contém áreas envolvidas na cognição complexa, sugerem que ela era mais avançado cognitivamente do que as aves mais primitivas, mas menos do que as aves modernas.

A Navaornis exibe algumas características únicas, como um aparelho vestibular, órgão do equilíbrio no ouvido interno, maior do que o de qualquer outra ave conhecida.

Seu nome significa "pássaro de Nava", em homenagem a William Nava, cientista que descobriu o fóssil em 2016 no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil.

(Reportagem de Will Dunham)