Presidente italiano diz a Musk para não se intrometer na política interna do país

Embora Meloni não tenha feito nenhum comentário sobre as publicações de Musk, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini saudou sua intervenção. "@elonmusk está certo", disse ele no X na terça-feira.

A controvérsia gira em torno de uma decisão de outubro do Tribunal de Justiça da UE (TJE), que afirmou que nenhuma nação de origem poderia ser considerada segura se uma parte dela fosse perigosa -- uma posição que questionou a política da Itália de tentar repatriar migrantes sem visto para seus países de origem.

A decisão do TJE se referia a um caso tcheco, mas é válida para toda a União Europeia, e chegou no momento em que o governo de Meloni estava construindo centros de detenção na Albânia, encarregados de processar os migrantes apanhados no mar quando tentavam chegar à Itália.

O objetivo dos centros é acelerar as repatriações, mas o tribunal de Roma disse que isso não deve acontecer antes que o TJE forneça mais esclarecimentos.