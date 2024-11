Rússia realiza primeiro ataque com mísseis contra Kiev desde agosto, diz Ucrânia

Por Pavel Polityuk e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - Explosões ecoaram por Kiev na manhã de quarta-feira, depois que as autoridades disseram que a Rússia lançou seu primeiro ataque com mísseis contra a capital ucraniana desde agosto, forçando mulheres idosas e crianças pequenas a se abrigarem em uma estação de metrô subterrânea.

Os ucranianos estão esperando por um grande ataque com mísseis há meses, preocupados com a possibilidade de um novo golpe no sistema de energia debilitado e de longos apagões com o início do inverno.