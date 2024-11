Trump retorna à Casa Branca para se reunir com Biden

Do lado de fora dos portões da Casa Branca, os sinais da iminente transferência de poder eram evidentes, com a construção já em andamento das arquibancadas para os convidados VIP se sentarem durante o desfile que ocorrerá após a posse de Trump em 20 de janeiro.

TRANSIÇÃO PARALISADA

Embora Biden pretenda usar a reunião para mostrar continuidade, a transição em si está parcialmente paralisada.

A equipe de Trump, que já anunciou alguns membros do gabinete do novo presidente, ainda não assinou acordos sobre espaços de trabalho e equipamentos do governo, bem como acesso a funcionários, instalações e informações do governo, de acordo com a Casa Branca.

"Os advogados da transição Trump-Vance continuam a se envolver construtivamente com os advogados do governo Biden-Harris em relação a todos os acordos contemplados pela Lei de Transição Presidencial", disse Brian Vance, porta-voz da transição de Trump, referindo-se à lei que rege a transferência de poder.

Além das reuniões sobre órgãos federais, Biden e Trump provavelmente discutirão uma infinidade de tópicos, incluindo política externa.