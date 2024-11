Biden se reúne com líderes da Coreia do Sul e do Japão para um encontro pré-Trump sobre riscos

O envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia, bem como o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e as perspectivas cada vez menores de uma resolução pacífica para um conflito de décadas com a Coreia do Sul também estão aumentando as tensões na Ásia.

A reunião realizada às margens da Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Lima, no Peru, contou com Biden, com o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol e com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, que assumiu o cargo em outubro, na primeira vez em que os três estiveram juntos presencialmente.

Eles estão anunciando a criação de uma "secretaria" para os três países para formalizar o relacionamento e garantir que "não seja apenas uma série de reuniões", disse na quinta-feira o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan a repórteres viajando com Biden a bordo do Air Force One.

Fazer com que a Coreia do Sul e o Japão trabalhem juntos é considerado uma das conquistas diplomáticas do mandato de quatro anos de Biden como presidente, que está prestes a terminar. Os dois países têm uma longa história de animosidade mútua decorrente do severo domínio colonial japonês na Coreia entre 1910 e 1945.

Biden vê laços estreitos entre os três como uma proteção contra medidas agressivas da China na região, uma visão que Pequim rejeita. Yoon se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping nesta sexta-feira, enquanto Ishiba e Biden estavam prontos para manter seus próprios encontros individuais com Xi durante a cúpula.

"Eu realmente acredito que a cooperação de nossos países será a base para a paz e estabilidade no Indo-Pacífico por muitos anos", disse Biden.