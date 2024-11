Irã apoia Líbano em negociações de cessar-fogo, busca fim para "problemas"

Na quinta-feira, Eli Cohen, ministro da Energia de Israel e membro do gabinete de segurança, disse à Reuters que as perspectivas de um cessar-fogo são as mais promissoras desde o início do conflito.

O Washington Post relatou que Netanyahu está correndo para avançar um cessar-fogo no Líbano com o objetivo de entregar uma vitória antecipada na política externa ao presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que deve ser fortemente pró-Israel.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques israelenses mataram pelo menos 3.386 pessoas até quarta-feira desde 7 de outubro do ano passado, a grande maioria delas desde o final de setembro. Os dados não fazem distinção entre vítimas civis e combatentes.

Os ataques do Hezbollah mataram cerca de 100 civis e soldados no norte de Israel, nas Colinas de Golã ocupadas por Israel e no sul do Líbano no ano passado, de acordo com Israel.