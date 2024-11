Mundo da espionagem mostra irritação com escolha de Trump para chefia de inteligência dos EUA

Um autoridade de alto escalão da inteligência europeia disse que as agências dos países da União Europeia "serão pragmáticas e estarão prontas para se adaptar às mudanças" "Não há pânico no ar por enquanto", acrescentou a autoridade. Uma outra autoridade de defesa europeia descreveu Gabbard como "firme" no campo da Rússia. "Mas temos que lidar com o que temos. Estaremos atentos", disse a autoridade.

Alguns analistas disseram que as preocupações com Gabbard podem ser atenuadas pela escolha de Trump para chefiar a CIA: John Ratcliffe, um ex-congressista que atuou como diretor de inteligência nacional no final do primeiro mandato de Trump.

Embora próximo a Trump e com expectativa de oferecer pouca resistência às suas políticas, Ratcliffe é visto como capaz de atuar como um contrapeso para Gabbard em seu cargo na agência de espionagem número 1 entre as 18 que ela supervisionará.

Mas alguns analistas disseram que, ao tentar instalar Gabbard junto com outros leais polêmicos, incluindo o congressista Matt Gaetz para procurador-geral e o comentarista da Fox e veterano militar Pete Hegseth para secretário de Defesa, Trump está mostrando que não quer barreiras em seus esforços para refazer as instituições federais norte-americanas.

Os críticos democratas foram rápidos em atacar não apenas as opiniões de Gabbard, mas também o que consideram sua falta de qualificações e a possibilidade do novo governo utilizar a inteligência para fins políticos.

O Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional foi criado após os ataques de 11 de setembro de 2001 para corrigir o que foi visto como falta de coordenação entre essas organizações.