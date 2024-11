Países frágeis cobram US$20 bi em financiamento climático na COP29

A medida segue uma carta enviada pelo g7+ às Nações Unidas, ao Grupo do Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional e às presidências da COP no mês passado pedindo mais apoio.

Nela, o grupo exigiu um compromisso explícito em qualquer acordo final sobre finanças na COP29 para dobrar o financiamento para ajudá-los a se adaptarem às mudanças climáticas para pelo menos 20 bilhões de dólares por ano até 2026.

Embora 45 dos países menos desenvolvidos do mundo tenham seu próprio grupo de negociação na ONU, que inclui alguns dos países do g7+, os Estados afetados por conflitos enfrentam dificuldades distintas, disseram os defensores.

"Uma situação de enchente no Sudão do Sul ou na Somália gera mais catástrofes do que em qualquer outro país em desenvolvimento", disse Habib Mayar, vice-secretário geral do g7+, que ajudou a coordenar a carta.

Em 2022, uma criança nascida no Sudão do Sul, que está em guerra desde 2013, tinha 38 vezes mais chances de ser deslocada internamente por desastres relacionados ao clima do que uma criança europeia ou norte-americana, de acordo com dados do Unicef.

No entanto, os países afetados por conflitos receberam apenas 8,4 bilhões de dólares em financiamento climático em 2022 - cerca de um quarto do que é necessário, de acordo com uma análise de 2024 da ODI Global.