Seis pessoas morrem e 11 ficam feridas em ataques israelenses em Baalbek, no Líbano, diz ministério

Os ataques aéreos israelenses na vila de Khreibeh, no distrito de Baalbek, leste do Líbano, mataram seis pessoas neste sábado, incluindo três crianças, e feriram outras 11, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Entre os feridos estavam cinco crianças, duas das quais estavam em estado crítico, disse o ministério libanês.

Entre as vítimas fatais, estavam dois médicos no sul do Líbano, incluindo um em Borj Rahal e outro em Kfartebnit. Os ataques feriram ainda outras quatro equipes de resgate, com dois ainda desaparecidos, segundo a pasta.