Anfitrião, Azerbaijão alerta que COP29 não pode ser bem-sucedida sem apoio do G20

Por Karin Strohecker e Nailia Bagirova e Kate Abnett

BAKU (Reuters) - Os líderes das maiores economias do mundo precisam enviar um sinal claro sobre a necessidade de combater o aquecimento global, disse nesta segunda-feira o Azerbaijão, anfitrião da cúpula climática da ONU COP29.

O apelo foi feito no momento em que os líderes do G20 se reúnem no Brasil, com o clima como mais um item em uma agenda que abrange a guerra na Ucrânia e as implicações da vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.