Líderes do G20 destacam conflitos globais e cooperação na cúpula do Rio

"Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível."

As autoridades brasileiras reconheceram que o restante de sua agenda para o G20 -- incluindo o desenvolvimento sustentável e a taxação dos super-ricos -- poderia perder força quando Trump começar a ditar as prioridades globais a partir da Casa Branca.

Ainda assim, os líderes mundiais reconheceram que a agenda do Brasil como presidente do grupo, adotada pela anfitriã África do Sul para 2025, levou o debate para além da zona de conforto tradicional das potências ocidentais.

"Estamos passando por uma grande, grande mudança nas estruturas globais", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, nos bastidores da cúpula, observando o peso crescente das principais economias em desenvolvimento. "Esses são países que querem ter voz ativa. E eles não aceitarão mais que tudo continue a ser como tem sido há décadas."

O presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou a ocasião para anunciar uma série de medidas destinadas a apoiar as economias em desenvolvimento do "Sul Global", desde a cooperação científica com o Brasil e as nações africanas até a redução das barreiras comerciais para os países menos desenvolvidos.

Enquanto Xi desempenhou um papel central na cúpula, o presidente dos EUA, Joe Biden, chegou como um líder enfraquecido politicamente, com apenas dois meses restantes na Casa Branca, conforme tenta lidar com os conflitos crescentes na Ucrânia e no Oriente Médio.