Macron diz que Biden tomou "boa decisão" ao permitir uso de armas dos EUA pela Ucrânia em ataques à Rússia

(Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou uma "boa decisão" ao permitir que a Ucrânia usasse armas fabricadas nos EUA para atacar regiões dentro da Rússia.

À margem da reunião do G20 no Rio de Janeiro, Macron afirmou que a decisão do governo Biden foi desencadeada pelo envolvimento de soldados norte-coreanos na Ucrânia, acrescentando que esta decisão representou uma escalada do conflito por parte da Rússia.

(Reportagem de Elizabeth Pineau; texto de Andre Romani)