Scholz diz que UE precisa evitar que Estados individuais impeçam acordos de livre comércio

(Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez um apelo à União Europeia, nesta segunda-feira, que finalmente conclua um acordo comercial com o Mercosul e que evite que países isolados travem tais acordos no futuro.

"Precisamos abandonar o princípio de como os acordos de livre comércio têm sido negociados até agora", disse ele aos repórteres à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

"Portanto, sou expressamente a favor dos chamados acordos somente com a UE, que podem ser adotados com uma maioria qualificada no Conselho e no Parlamento."