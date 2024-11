Enviado dos EUA diz que fim da guerra entre Israel e Hezbollah está "ao nosso alcance"

"Voltei porque temos uma oportunidade real de pôr fim a esse conflito", disse Hochstein em uma entrevista coletiva após a reunião. "Agora está ao nosso alcance. Como a janela é agora, espero que os próximos dias produzam uma decisão resoluta."

A missão de Hochstein marca uma última tentativa do atual governo norte-americano, que está deixando o poder, para conseguir um cessar-fogo no Líbano, já que a diplomacia para acabar com a guerra em Gaza parece totalmente à deriva.

O ministro israelense da Energia, Eli Cohen, disse nesta terça-feira que "há conversas sobre um acordo com o Líbano", mas reiterou que Israel só vai concordar caso todas as suas exigências sejam atendidas, incluindo afastar o Hezbollah da fronteira.

Os esforços diplomáticos coincidem com a intensificação da guerra, com Israel ampliando seus ataques aos subúrbios do sul de Beirute, controlados pelo Hezbollah, e atacando a capital três vezes nos últimos três dias.

O conflito se transformou em uma guerra total em setembro, quando Israel partiu para a ofensiva, atingindo amplas áreas do Líbano com ataques aéreos, enviando tropas para o sul e matando muitos comandantes do Hezbollah, incluindo o líder Hassan Nasrallah.

Hochstein tentou intermediar um cessar-fogo várias vezes no último ano.