Funcionários federais dos EUA esperam que republicanos contenham demissões em massa

Por Nathan Layne e Tim Reid e Tom Rowe

WASHINGTON (Reuters) - Mais de 2 milhões de integrantes da força de trabalho federal dos EUA estão recorrendo a uma fonte improvável para protegê-los da promessa de Donald Trump e Elon Musk de reduzir os funcionários do governo e cortar custos: o novo Congresso controlado pelos republicanos.

Os sindicatos de funcionários públicos federais estão contratando advogados e preparando campanhas públicas para tentar evitar demissões em massa, mas esperam que membros republicanos do Congresso se juntem aos democratas para defender sua importância para as economias locais, a saúde e a segurança, disseram à Reuters membros de sindicatos e observadores do governo.