Presidente da China pede ajuda a chanceler da Alemanha para resolver tarifas da UE sobre veículos elétricos chineses

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, nesta terça-feira que espera que a Alemanha possa ajudar a Europa e a China a resolver a questão das tarifas sobre os veículos elétricos chineses o mais rápido possível, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Em uma reunião paralela à cúpula do Grupo dos 20, no Rio de Janeiro, Xi disse que a China está pronta para trabalhar com a Alemanha para consolidar uma parceria estratégica global, antes de trazer à tona as tarifas da União Europeia sobre os veículos elétricos fabricados na China, uma questão controversa importante na relação UE-China, que aumentou as perspectivas de uma guerra comercial entre Pequim e o bloco.

"Espera-se que a Europa e a China resolvam a questão dos veículos elétricos por meio do diálogo e da negociação o mais rápido possível, e o lado alemão está disposto a fazer esforços ativos nesse sentido", disse Xi, de acordo com uma leitura da agência de notícias estatal chinesa Xinhua.