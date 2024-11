Prisão de 45 ativistas pró-democracia de Hong Kong em julgamento histórico atrai críticas

Benny Tai, um ex-professor de direito identificado na sentença como "mentor" dos planos dos ativistas, foi condenado a 10 anos de prisão, a sentença mais longa até o momento segundo a lei de segurança nacional de 2020.

As acusações estavam relacionadas à organização de uma "eleição primária" não oficial em 2020 para selecionar os melhores candidatos para uma próxima eleição legislativa. Os ativistas foram acusados pelos promotores de conspirar para paralisar o governo ao se envolverem em atos potencialmente perturbadores caso fossem eleitos.

Alguns governos ocidentais criticaram o julgamento, com os EUA descrevendo-o como "politicamente motivado" e dizendo que os ativistas deveriam ser libertados, pois participaram legal e pacificamente de atividades políticas.

Os governos da China e de Hong Kong afirmam que as leis de segurança nacional foram necessárias para restaurar a ordem após os protestos em massa pró-democracia em 2019, e que os ativistas foram tratados de acordo com as leis locais.