EXCLUSIVO-Putin está aberto a discutir acordo de paz com Trump, dizem fontes

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Putin está aberto a discutir um acordo de cessar-fogo na Ucrânia com Donald Trump, mas descarta fazer grandes concessões territoriais e insiste que Kiev abandone as ambições de se juntar à Otan, disseram à Reuters cinco fontes com conhecimento do pensamento do Kremlin.

O presidente eleito dos EUA, Trump, que prometeu acabar rapidamente com o conflito, está retornando à Casa Branca em um momento de ascendência russa. Moscou controla uma parte da Ucrânia aproximadamente do tamanho do Estado americano da Virgínia e está avançando no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da invasão de 2022.