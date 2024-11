Corte internacional emite mandados de prisão para Netanyahu e líder do Hamas

"Continuamos profundamente preocupados com a pressa do promotor em buscar mandados de prisão e com os erros preocupantes de processo que levaram a essa decisão", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, acrescentando que os EUA estão discutindo os próximos passos com seus parceiros.

As potências globais Rússia, China e Índia também não aderiram ao TPI -- um tribunal permanente de crimes de guerra mundial, que conta com o apoio de toda a União Europeia, Austrália, Canadá, Reino Unido, Brasil, Japão e dezenas de países africanos e latino-americanos.

O promotor do TPI, Karim Khan, anunciou em 20 de maio que buscaria mandados de prisão por supostos crimes relacionados aos ataques liderados pelo Hamas contra Israel e à resposta militar israelense em Gaza. Os líderes israelenses e do Hamas rejeitaram as acusações de que teriam cometido crimes de guerra.

O tribunal não tem sua própria força policial para realizar prisões e depende de seus 124 estados-membros para isso, com apenas meios diplomáticos limitados para forçá-los, caso não queiram atuar.

O gabinete de Netanyahu disse que a decisão do TPI foi "antissemita" e que ele "não cederá à pressão, não será dissuadido" até que os objetivos de guerra de Israel sejam alcançados.

Não houve nenhum comentário de Gallant em um primeiro momento.