Eleição judicial polêmica no México enfrenta possível atraso

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A primeira rodada de eleições de juízes por voto popular no México, resultado de uma polêmica reforma constitucional aprovada em setembro, pode ser adiada em cerca de três meses se o Senado aceitar um pedido da autoridade eleitoral para postergá-las, disse a chefe do órgão eleitoral nesta quinta-feira.

As primeiras eleições judiciais do país foram programadas para 1º de junho do próximo ano, mas o Instituto Nacional Eleitoral (INE) está pedindo mais fundos para realizá-las e o governo ainda está incentivando candidatos a se registrarem antes do prazo final de domingo.

A chefe do INE, Guadalupe Taddei, disse em entrevista à rádio local Radio Formula nesta quinta-feira que a autoridade eleitoral estava solicitando um adiamento de 90 dias nas eleições porque recursos legais contra a reforma acabaram consumindo esse período.