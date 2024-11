Mudanças em impostos no Brasil e China afetam rentabilidade da geração solar

O governo brasileiro decidiu na semana passada elevar o imposto de importação de painéis solares de 9,6% para 25%, em iniciativa que visa fortalecer a produção local e a geração de empregos internamente, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Essa é a segunda alta tarifária sobre equipamentos fotovoltaicos em menos de um ano, depois da revogação do regime de ex-tarifário, e pegou o setor solar de surpresa.

Na mesma semana, a China resolveu cortar incentivos fiscais para exportação de uma série de produtos, incluindo módulos e células fotovoltaicas, o que deve levar os exportadores chineses a aumentar preços e renegociar contratos para repassar a alta do custo tributário, segundo traders e analistas.

As medidas devem encarecer a geração solar no Brasil, que importa mais de 90% dos módulos fotovoltaicos usados nos projetos, segundo a Greener. Pelos cálculos da consultoria, somente a alta de imposto no Brasil já elevará em 8% o custo de implantação de empreendimentos solares de grande porte.

"Isso é impactante para o modelo econômico e perspectiva de rentabiliade do projeto. Muito provavelmente, contratos terão que ser revistos, de forma a manter a rentabilidade do investimento", disse o CEO da Greener, Marcio Takata.

Ele também observou que as margens dos projetos estão bastante apertadas, dada a elevada competitividade do mercado de geração em meio a um cenário de sobreoferta de energia no médio prazo no Brasil, que dificulta a viabilidade de novas usinas.