Petrobras aprova R$20 bi em dividendo extraordinário e investimentos de US$111 bi até 2029

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira o pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários aos acionistas, em reunião que também aprovou planos para a empresa investir 111 bilhões de dólares no período entre 2025 e 2029.

A companhia informou que do montante total a ser pago aos acionistas, 15,6 bilhões de reais foram aprovados como dividendos intermediários, com base na reserva de remuneração do capital, e 4,4 bilhões como dividendos intercalares.