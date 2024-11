ESPECIAL-Escravizadas no OnlyFans: Mulheres relatam tormento e servidão sexual

A Reuters identificou 11 casos de mulheres que contaram às autoridades ou entraram com ações judiciais dizendo que foram forçadas a realizar atos sexuais no OnlyFans. Mas especialistas como Torres dizem que a verdadeira prevalência do tráfico sexual na plataforma é quase impossível de ser avaliada por pessoas de fora. As contas da maioria dos criadores de conteúdo estão escondidas atrás de um paywall baseado em assinatura, "minimizando a probabilidade de serem pegos e processados", disse Torres.

A acusação também pode ser difícil porque as vítimas temerosas ou traumatizadas relutam em falar ou testemunhar no tribunal.

Uma mulher disse a um detetive que seu noivo a forçou durante meses a produzir pornografia para o OnlyFans em um estacionamento de trailers nos arredores de Orlando, Flórida. Ela só escapou, disse ela, porque a polícia apareceu para prender o noivo em um mandado não relacionado no ano passado. Ele foi acusado de tráfico humano no caso dela. Mas ela se retratou de suas alegações meses depois, e os promotores retiraram a acusação.

Ela disse à Reuters que temia que o caso pudesse afetar sua custódia do filho pequeno do casal e que ainda se sentia "doente" só de falar sobre o que aconteceu. "Isso traz de volta todos os sentimentos, as emoções -- todas as vezes", disse ela. "O dano é eterno".

O OnlyFans não respondeu aos pedidos de comentários. A empresa não é acusada em nenhum dos casos descritos nesta reportagem.

Em seu site, a OnlyFans diz que proíbe a prostituição e a "escravidão moderna", que inclui o tráfico de pessoas e o trabalho forçado. A plataforma diz que seus moderadores analisam todo o conteúdo do site e são treinados para identificar e denunciar suspeitas de tráfico. O OnlyFans liderou "um foco na segurança para as pessoas no espaço de conteúdo adulto", disse a presidente-executiva da plataforma, Keily Blair, durante um painel de discussão em março.