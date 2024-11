Polícia de Londres realiza explosão controlada perto da embaixada dos EUA

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica realizou uma explosão controlada perto da embaixada dos Estados Unidos no sul de Londres depois de descobrir um pacote suspeito, disseram as autoridades nesta sexta-feira.

"Podemos confirmar que o 'estrondo alto' relatado na área há pouco tempo foi uma explosão controlada realizada por policiais", disse a Polícia Metropolitana de Londres no X. "As investigações ainda estão em andamento e os cordões de isolamento permanecerão no local por enquanto."

A força policial afirmou em uma declaração anterior que estava investigando um pacote suspeito na área próxima à margem sul do rio Tâmisa, acrescentando que estava ciente da especulação sobre o incidente online.