Trump planeja reunir equipes de investigação para apurar eleição de 2020, informa o Washington Post

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja montar equipes de investigação no Departamento de Justiça para buscar evidências em Estados decisivos de que a eleição de 2020 foi contaminada por fraude, informou o Washington Post nesta sexta-feira, citando uma fonte.

Trump, que venceu a eleição de 2024, mas perdeu a eleição de 2020 para o presidente Joe Biden, alegou falsamente que perdeu a eleição de 2020 devido a uma extensa fraude eleitoral, visão compartilhada por milhões de seus apoiadores.

Trump foi indiciado no ano passado por acusações federais por suas tentativas de anular a eleição. As acusações resultaram de uma investigação do promotor especial Jack Smith.