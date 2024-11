CEO do TikTok busca opiniões de Musk sobre governo Trump, relata jornal

O CEO do TikTok, de propriedade da ByteDance, Shou Zi Chew, buscou a contribuição de Elon Musk, um conselheiro próximo do presidente eleito Donald Trump, sobre assuntos dos Estados Unidos, informou o Wall Street Journal neste sábado, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Chew iniciou mensagens com o também CEO da Tesla nas últimas semanas e pediu suas opiniões sobre tópicos que vão desde o novo governo até a potencial política tecnológica, acrescentou a matéria.

Elon Musk, TikTok, ByteDance e o governo Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.