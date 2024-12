Juiz libera motorista de carreta envolvido em acidente que matou 41 em MG

As investigações sobre o acidente continuam. "Mais informações sobre o inquérito serão fornecidas em momento oportuno", diz a nota divulgada pela PC-MG.

CNH cassada

O motorista estava com a carteira de habilitação cassada, segundo a PM-MG. Ele teve o direito de dirigir suspenso em 2022, após ser parado no município de Mantena.

O homem teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. "[A suspensão], provavelmente, veio oriunda de uma apreensão da carteira de habilitação dele, feita em Mantena, numa blitz da Lei Seca pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2022. Ele [se] negou a fazer o teste do etilômetro. A PM tomou todas as medidas à época e, provavelmente, resultou nessa suspensão do direito de dirigir", disse Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo da PM-MG, no domingo (22).

A PRF havia divulgado que o motorista poderia ter fugido para o Espírito Santo. Ele não teve a identidade revelada.

Carga acima do peso

A Polícia Civil disse que a carga transportada pela carreta estava acima do peso.