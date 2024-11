Filipinas reforçam segurança após ameaça de assassinato de vice-presidente contra presidente

Por Neil Jerome Morales

MANILA (Reuters) - As agências de segurança filipinas intensificaram os protocolos de segurança neste sábado depois que a vice-presidente Sara Duterte disse que mandaria assassinar o presidente Ferdinand Marcos Jr. caso ela mesma fosse morta.

Em um sinal dramático de uma crescente divisão entre as duas famílias políticas mais poderosas do país do Sudeste Asiático, Duterte disse em uma entrevista coletiva matinal que havia falado com um assassino e o instruído a matar Marcos, sua esposa e o presidente da Câmara das Filipinas se ela fosse morta.