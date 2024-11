Exército israelense ordena desocupação de subúrbio da Cidade de Gaza, provocando nova onda de deslocamento

"Para segurança de vocês, vocês devem evacuar imediatamente para o sul", dizia o post do exército. O lançamento dos foguetes no sábado foi reivindicado pelo braço armado do Hamas, que disse que o alvo era uma base do exército israelense na fronteira.

Imagens que circularam nas redes sociais e na mídia palestina, que a Reuters não conseguiu verificar imediatamente, mostraram moradores deixando Shejaia em carroças de burro e riquixás, com outras pessoas, incluindo crianças com mochilas, caminhando.

Famílias que vivem nas áreas atingidas começaram a fugir de suas casas após o anoitecer de sábado e nas primeiras horas de domingo, disseram moradores e a mídia palestina — a mais recente de várias ondas de deslocamento desde que a guerra começou há 13 meses.

No centro de Gaza, autoridades de saúde disseram que pelo menos 10 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses nos campos urbanos de Al-Maghazi e Al-Bureij desde sábado à noite.

(Reportagem redação de Nidal al-Mughrabi)