Foguetes do Hezbollah caem perto de Tel Aviv após grande ataque israelense em Beirute

A polícia disse que houve vários locais de impacto na cidade de Petah Tikvah, a leste de Tel Aviv, e que várias pessoas tiveram ferimentos leves.

Imagens da televisão mostraram um apartamento danificado por disparos de foguetes em Petah Tikvah, e um vídeo do serviço médico MDA mostrou carros em chamas.

O exército israelense (IDF) disse que o Hezbollah havia disparado 170 foguetes contra Israel neste domingo, dos quais muitos foram interceptados. Pelo menos quatro pessoas foram feridas por estilhaços.

Um vídeo obtido pela Reuters mostrou um projétil explodindo ao se chocar contra o telhado de um prédio na cidade de Nahariya, no norte de Israel.

Os militares alertaram nas mídias sociais que planejavam atingir instalações do Hezbollah no sul de Beirute antes dos ataques que fontes de segurança no Líbano disseram que demoliram dois blocos de apartamentos. Depois, a IDF disse que havia atingido centros de comando "deliberadamente embutidos entre prédios civis".

No sábado, ele realizou um dos seus ataques mais mortais e poderosos no centro de Beirute.