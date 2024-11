Protesto na Austrália força navio a abortar chegada ao porto de carvão, 170 manifestantes são presos

SÍDNEY (Reuters) - Um protesto contra as mudanças climáticas na costa do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, forçou um navio a dar meia-volta na chegada ao maior terminal de exportação de carvão do país neste domingo, informou o operador do porto.

A polícia de Nova Gales do Sul disse que 170 manifestantes foram presos neste domingo por se recusarem a sair do canal de navegação próximo ao Porto de Newcastle.

O porto, a cerca de 170 km da capital do Estado, Sydney, é o maior porto de embarque a granel na costa leste da Austrália.