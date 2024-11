Chanceler da Alemanha conquista nomeação de seu partido para buscar reeleição

O comitê executivo do partido votou de forma unânime em Scholz como candidato a chanceler, permitindo que ele concorra a um segundo mandato, apesar do colapso de sua coalizão tripartite neste mês.

Em um discurso após a oficialização, Scholz definiu os principais pontos de sua campanha eleitoral: garantir a paz a partir do apoio cauteloso à Ucrânia contra a invasão da Rússia, revitalizar a economia e domar a crise de custo de vida.

Scholz, o chanceler menos popular da Alemanha desde a reunificação em 1990, tem uma batalha difícil para vencer a eleição, que ocorrerá em 23 de fevereiro.

O SPD está atualmente em terceiro lugar nas pesquisas de opinião. Um levantamento do instituto de pesquisa Insa divulgado no sábado colocou o partido com 14%, atrás dos conservadores, com 32%, e da extrema-direita, com 19%.

Scholz também é menos popular que o candidato a chanceler dos conservadores, Friedrich Merz, embora por uma margem muito menor, com uma pesquisa da Wahlen colocando-o com 39% contra 44% de Merz.

O apoio ao chanceler e ao seu partido tem recuado nos últimos anos em meio a brigas internas na frágil coalizão tripartite, que entrou em colapso neste mês devido a diferenças sobre como reanimar a economia.