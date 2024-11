MP apura uso de ônibus escolar para passeio que resultou em 18 mortes em AL

O acidente

Um ônibus escolar caiu na tarde de domingo em uma área de mata na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas, e levava 48 pessoas a bordo. Dessas, 18 morreram.

O veículo saiu de União dos Palmares e subia a serra para que os passageiros participassem das atividades do projeto Pôr do Sol Cultural, que acontece em novembro, aos domingos, no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Em um determinado ponto da estrada, o motorista perdeu a direção e o ônibus desceu uma ribanceira na Serra da Barriga, patrimônio histórico ligado à luta negra no Brasil.

O acidente ocorreu próximo a um local de grande relevância cultural. A Serra da Barriga é reconhecida como símbolo de resistência negra no Brasil. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, esteve na região no sábado (23), participando de um evento que celebrava a ancestralidade e a história do Quilombo dos Palmares.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou o acidente e afirmou ter solicitado mobilização total do estado no atendimento da emergência: