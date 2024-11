Gabinete israelense se reunirá terça-feira para aprovar acordo de cessar-fogo no Líbano

"Estamos avançando na direção de um acordo, mas ainda há algumas questões a serem abordadas", disse o porta-voz do governo israelense, David Mencer, sem entrar em detalhes.

Michael Herzog, embaixador israelense em Washington, disse à rádio israelense GLZ que um acordo estava próximo e "poderia acontecer dentro de alguns dias... Só precisamos aparar as últimas arestas", de acordo com uma postagem no X do âncora sênior da GLZ, Efi Triger.

Uma segunda autoridade libanesa sênior, falando sob condição de anonimato no início do dia, disse que Beirute não havia recebido nenhuma nova exigência israelense dos mediadores dos EUA, que estavam descrevendo o clima como positivo e dizendo que "as coisas estão em andamento".

O conflito entre Israel e o Hezbollah se transformou em uma guerra em grande escala em setembro, quando Israel partiu para a ofensiva, atacando amplas áreas do Líbano com ataques aéreos e enviando tropas para o sul.

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse na semana passada que o grupo havia analisado e dado feedback sobre a proposta de cessar-fogo dos EUA, e que qualquer trégua estava agora nas mãos de Israel.

