Pelo menos 22 somalis morrem após naufrágios em Madagascar, diz autoridade

Um segundo barco, transportando 38 pessoas, chegou ao Porto do Cratera, em Madagascar, de acordo com a APMF. A autoridade marítima não divulgou o número de mortos no segundo barco, mas confirmou o resgate de 23 pessoas.

Citando informações de seus colegas em Madagascar, Aweis confirmou 22 mortes no total.

No início de novembro, pelo menos 25 pessoas morreram nas ilhas Comores, após traficantes afundarem o barco em eles que estavam.

