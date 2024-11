Israel deve aprovar cessar-fogo com Hezbollah, diz autoridade israelense

A destruição generalizada deixada pelos ataques aéreos israelenses trouxe à tona uma enorme conta de reconstrução que aguarda o Líbano, com mais de 1 milhão de pessoas desalojadas e muitas delas desabrigadas no inverno.

Em Israel, um cessar-fogo abrirá caminho para que 60.000 pessoas retornem às suas casas no norte, após saírem quando o Hezbollah começou a disparar foguetes em apoio ao seu aliado palestino Hamas, um dia após o ataque desse grupo em 7 de outubro de 2023.

Israel tem desferido grandes golpes no Hezbollah desde que iniciou a ofensiva contra o grupo em setembro, matando seu líder Sayyed Hassan Nasrallah e outros comandantes importantes, além de bombardear áreas do Líbano onde o grupo tem domínio.

"Com relação ao cessar-fogo, acho que ele será implementado. Os dois lados estão cansados - os dois lados estão cansados", disse Selim Ayoub, um mecânico de 37 anos dos subúrbios do sul de Beirute.

No último ano, mais de 3.750 pessoas foram mortas no Líbano e mais de um milhão foram forçadas a deixar suas casas, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, que não faz distinção entre civis e combatentes em seus números.

Os ataques do Hezbollah mataram 45 civis no norte de Israel e nas Colinas de Golã ocupadas por Israel. Pelo menos 73 soldados israelenses foram mortos no norte de Israel, nas Colinas de Golã e em combate no sul do Líbano, de acordo com as autoridades israelenses.