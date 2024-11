Itália questiona viabilidade de mandado de prisão do TPI contra Netanyahu

Imagem: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A Itália disse nesta terça-feira que há "muitas dúvidas" sobre o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, avaliando que não seria viável prendê-lo enquanto ele seguir no comando do governo.

A Itália, que atualmente preside o Grupo dos Sete (G7), sediou uma reunião de ministros das Relações Exteriores que resultou em declaração final sem menção direta aos mandados de prisão do TPI contra os líderes israelenses e do Hamas.

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, que tentou estabelecer uma posição comum dos integrantes do G7 sobre o assunto, disse que Roma tem muitas dúvidas sobre a legalidade dos mandados e que é necessário ter clareza se altos funcionários de Estado têm imunidade contra prisão.