ONU diz que Taliban deteve jornalistas mais de 250 vezes no Afeganistão desde que tomou poder

Elas variam desde encorajar as pessoas a agir contra o sistema, difamar o governo e fornecer reportagens falsas e sem fundamento, até a cooperação com os inimigos do sistema na mídia e o fornecimento de material para veículos de mídia contra o sistema, acrescentou.

O Taliban chegou ao poder em 2021 com a retirada das forças estrangeiras, prometendo restaurar a segurança e impor sua interpretação rigorosa da lei islâmica.

Sua administração não foi oficialmente reconhecida por nenhum governo estrangeiro e diplomatas ocidentais disseram que o caminho para o reconhecimento está sendo abalado por restrições impostas pelo Taliban às mulheres.

(Reportagem da Reuters)