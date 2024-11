Quatro soldados são mortos no Paquistão, manifestantes pedem libertação do ex-premiê Khan

Por Asif Shahzad e Gibran Naiyyar Peshimam

ISLAMABAD (Reuters) - Quatro soldados paramilitares foram mortos na terça-feira durante confrontos perto do Parlamento do Paquistão entre as forças de segurança e manifestantes que exigiam a libertação do ex-primeiro-ministro Imran Khan.

O Ministério do Interior confirmou as mortes, mas não disse quem foi responsável. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif culpou os manifestantes, acusando-os de atropelar as tropas paramilitares com um comboio de veículos.