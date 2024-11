AVANÇO RUSSO

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que substituiu seu ministro da Defesa em maio, tem dito repetidamente que as forças russas estão avançando com muito mais eficácia e que a Rússia atingirá todos os seus objetivos na Ucrânia.

O impulso do avanço tem sido na região de Donetsk, com as forças russas avançando em direção à cidade de Pokrovsk e à cidade de Kurakhove. A Rússia tem cercado cada vez mais o território e depois bombardeado as forças ucranianas com artilharia e bombas planas, de acordo com analistas russos.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse em sua atualização de segunda-feira que 45 batalhas de intensidade variável estavam ocorrendo ao longo da parte de Kurakhove da linha de frente naquela noite.

Se a Rússia conseguir perfurar as defesas ucranianas em torno de Kurakhove, ela poderá avançar para o oeste em direção à cidade de Zaporizhzhia e, ao mesmo tempo, proteger sua retaguarda para permitir um avanço em direção a Pokrovsk, disseram blogueiros de guerra russos.

O relatório do Instituto para o Estudo da Guerra e blogueiros militares pró-russos afirmam que as tropas russas estão em Kurakhove. O DeepState disse pelo aplicativo de mensagens Telegram na segunda-feira que as forças russas estão perto de Kurakhove.