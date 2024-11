Candidato presidencial de extrema-direita da Romênia diz que não quer deixar Otan

Georgescu obteve grande parte dos votos de eleitores jovens e romenos que vivem no exterior e sua campanha foi fortemente impulsionada pelo TikTok.

Centenas de manifestantes saíram às ruas de Bucareste na noite de terça-feira, cantando: "Sem Putin, sem medo, a Europa é nossa mãe" e "Os jovens pedem que você não vote em um ditador". Também foram realizados protestos em outras grandes cidades.

Georgescu já elogiou políticos fascistas romenos da década de 1930 como heróis e mártires nacionais, criticou a Otan e a posição pró-Ucrânia da Romênia e disse que o país deveria se envolver, não desafiar a Rússia.

Mas em uma transmissão no Facebook na noite de terça-feira, ele disse: "Não quero deixar a Otan, não quero deixar a União Europeia. O que eu quero, no entanto, é tomar uma posição, não me ajoelhar ali, não aceitar tudo. Como eu disse, devemos fazer tudo em nosso interesse nacional."

(Reportagem de Luiza Ilie em Bucareste e Mara Vilcu em Gdansk)