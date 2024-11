Procurador do TPI solicita mandado de prisão para líder militar de Mianmar

Não há um prazo definido para a decisão, mas geralmente leva cerca de três meses para decidir sobre a emissão de um mandado de prisão.

A medida do procurador do TPI ocorre no momento em que seu escritório enfrenta intensa reação política de Washington, entre outros, por causa do mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-chefe de Defesa Yoav Gallant.

O gabinete do procurador disse em um comunicado que estava buscando o mandado após investigações extensas, independentes e imparciais. Mais pedidos de mandados de prisão relacionados a Mianmar virão em seguida, acrescentou.

Mianmar não é membro do TPI baseado em tratados, mas em decisões de 2018 e 2019 os juízes disseram que o tribunal tinha jurisdição sobre supostos crimes transfronteiriços que ocorreram parcialmente no vizinho Bangladesh, membro do TPI, e disseram que os promotores poderiam abrir uma investigação formal.