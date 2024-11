Aviões sírios e russos bombardeiam áreas rebeldes no noroeste da Síria

Por Suleiman Al-Khalidi e Ece Toksabay

AMÃ/ANCARA (Reuters) - Aviões russos e sírios bombardearam nesta quinta-feira o noroeste da Síria — onde rebeldes controlam áreas próximas à fronteira com a Turquia — com o objetivo de refluir uma ofensiva insurgente que conquistou territórios pela primeira vez em anos, disseram fontes no Exército sírio e dos rebeldes.

Rebeldes liderados pelo grupo militante Hayat Tahrir al-Sham invadiram na quarta-feira dezenas de cidades e vilarejos na província de Aleppo, controlada pelas forças do presidente da Síria, Bashar al-Assad.