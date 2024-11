Contenção de gastos e isenção de IR tentam arrumar a casa, diz Lula

Lula destacou que o aumento da taxação para quem recebe acima de 50 mil reais por mês, apontado pelo governo como uma forma de compensar perdas arrecadatórias e manter a proposta neutra, é uma tentativa de deixa o país mais justo. "Obviamente que vamos ter que cobrar mais um pouco das pessoas mais ricas."

O governo prevê que as medidas assegurarão a estabilidade do arcabouço fiscal ao trazer uma economia de 71,9 bilhões de reais nos próximos dois anos, com impacto estimado de 327 bilhões de reais até 2030. Contudo a forte reação negativa do mercado à isenção afetou negativamente os ativos brasileiros, com o dólar à vista chegando a 6,0040 reais mais cedo, a maior cotação da história.

(Por Victor Borges)