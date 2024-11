Em afronta a Bruxelas, Geórgia diz que não entrará em negociações de adesão à UE até 2028

Como resultado, o partido disse: "Decidimos não colocar a questão da abertura de negociações com a União Europeia na agenda até o final de 2028. Além disso, recusamos qualquer subsídio orçamentário da União Europeia até o final de 2028."

O país do sul do Cáucaso, com 3,7 milhões de habitantes, tem o objetivo de aderir à UE escrito em sua constituição e, tradicionalmente, está entre os Estados sucessores da União Soviética mais pró-ocidentais.

As relações da Geórgia com Bruxelas se deterioraram muito nos últimos meses. A UE já disse que a candidatura da Geórgia está congelada.

Não houve nenhum comentário da UE sobre a declaração do bloco Sonho Georgiano em um primeiro momento.

Pesquisas de opinião mostraram que cerca de 80% dos georgianos apoiam a adesão à UE e a bandeira do bloco europeu é hasteada junto à bandeira nacional no lado de fora de praticamente todos os edifícios governamentais do país.

A oposição pró-ocidental da Geórgia reagiu ao anúncio do Sonho Georgiano com fúria e convocou protestos imediatos nas ruas.