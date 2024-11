Lei na Venezuela busca proibir ingresso em cargo público por 60 anos a quem promover sanções

CARACAS (Reuters) - A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, uma lei que possibilita proibir o ingresso em cargo público por 60 anos para pessoas que promoveram ou promovam a aplicação de sanções contra o país.

A nova lei é a mais recente ação do governo do presidente Nicolás Maduro para impedir o exercício político da oposição e regular desde organizações governamentais as redes sociais, após uma polêmica eleição presidencial ocorrida em julho.

O texto aprovado pela Assembleia — que é vista por opositores e críticos como uma extensão do Executivo — surgiu em resposta à aprovação, pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, da “Lei Bolívar”. Ela complementa regramentos que proíbem o governo dos EUA de contratar pessoas que tenham laços comerciais com o governo de Maduro.